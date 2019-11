Keskkonnaamet otsib aasta kõige keskkonnasõbralikumat tegu ja ettevõtet

Aasta keskkonnateo konkursil on kaalumisel laiemalt keskkonna heaks tehtu, mis innustab ja on eeskujuks. Keskkonnaminister Rene Kokk kutsub inimesi üles selliseid ettevõtmisi märkama ja konkursile esitama. "Just kohalikud elanikud oskavad kõige õigemini hinnata, mis keskkonda kõige paremini aidanud on. Nüüd on kõigil võimalus esitada tunnustamiseks inimesi, kelle tegevus on suunatud keskkonnakaitsele," ütles keskkonnaminister Rene Kokk.