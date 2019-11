10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kauplustesse saabus uut kirjandust

Raamatukauplustesse saabus kuu algul uus saadetis kirjandust. Kõigepealt mainiksin Nadežda Krupskaja raamatut “Meie parim sõber”, milles käsitletakse mälestusi Vladimir Iljitš Leninist. Kõigile rahvakontrolli liikmetele soovitame muretseda “NSV Liidu rahvakontrolliorganite põhimääruse”. Ilukirjandusest pakume prantsuse kirjaniku Pierre Bouille’i uut romaani “Sild üle Kwai jõe”. See on mälestusteraamat Teise maailmasõja ajast, elujuhtumistest. See raamat tõi autorile kirjandusliku kuulsuse. Uudiskirjandusest soovitame veel L. Bobrovi “Sensatsioonide jälgedel”, Johannes Semperi “Mõtterännakuid” I ja biograafilisest sarjast M. Janovskaja raamatut “Robert Koch”. Pedagoogikakandidaat Elna Hiie käsitleb oma raamatus “Nullist kolmeni” imiku ja väikelapse kasvatamist, lähtudes põhimõttest, et kergem on algusest peale õigesti kasvatada kui kasvatusvigu parandada. Tehnilisest kirjandusest on müügil B. Gelbergi ja G. Pekelise raamat “Tööstusseadmete remont”. On ilmunud Mai Talvesti “Näidendid”, J. Waldorffi “Polühümnia saladused” ja “Kalender 1970”.

Kirjutas raamatukaupluse nr. 5 juhataja D. Sepp.

10 aastat tagasi

Vargad ohustavad teatri mängukava

Kolme nädala jooksul on Rakvere teatri lattu Näituse tänavas kolmel korral sisse murtud ja vähemalt kolme lavastuse rekvisiite ära varastatud. “See on nii masendav,” kommenteeris Rakvere teatri direktor Joonas Tartu. Ta rääkis, et laost on varastatud kohvreid, spordikotte, mängumobiiltelefone. Pikanäpumehed ei põlanud ära viskipudeleid, milles märjukese asemel on mingi värviline vedelik. Teatrijuhi sõnul on kannatada saanud vähemalt kolm lavastust. Üks inspitsient oli eile väljasõidul ja tema haldusalas olevate lavastuste kohta andmed puuduvad. Tartu kinnitusel saab varastatud butafooriat asendada ja ühtegi lavastust esialgsetel andmetel ära jätma või suisa mängukavast maha võtma ei pea, nagu juhtus aastaid tagasi, kui teatrist varastati lift.