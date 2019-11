Horvaatia vapp on teatavasti punavalgeruuduline. Sellel maal pajatas sealne giid, et umbes tuhat aastat tagasi mänginud sealne valitseja Svetoslav Veneetsia doodžiga nende kaunite mägiste alade peale partii malet, võitnud selle mängu, lisanud oma riigile arvestatava territooriumi ja seepeale kannab kasvõi Horvaatia sümpaatne jalgpallikoondiski just malelauamustrilist võistlussärki. Häid lugusid on ikka mõnus kuulata. Ja ärgem pöörakem tähelepanu neid ümber lükata üritavatele tüütutele faktidele. Partii lõpp praeguselt Horvaatia esimaletajalt.