Isadepäev kulges Rakveres koos põneva tehnika, presidendi ning peredega

"On aasta 2019. Ehitame digitaalset kratti ja püüame ühiselt mõelda, kuidas ookeanid keema ei läheks. Kuidas on võimalik, et me ei ole midagi nii iidset, nagu on vanemlus, endale ikka veel selgeks mõelnud? Aga ei ole. Ja ei pruugigi kunagi olla. Ühiskond muutub inimese jaoks kiiresti ja tihti ootamatult. Kätt hingamispausiks selle pulsilt tõstes võid avastada, et vahepeal on pulss ootamatult kiirenenud ja rütm hoopis erinev," arutles president, tuues välja, tänapäeval on tavaline, et ema ei olegi alati see, kes kodus süüa teeb ning isa võib olla see, kes lapsega koju jääb.