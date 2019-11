Noorsootöö nädal juhib Lääne-Virumaal tähelepanu noorte tervisele 

Lääne-Virumaa on noorsootöö nädala jooksul korraldanud igal aastal põnevaid üritusi. Sel aastal on fookuses terviseteemad ning piirkonna noorte jaoks on juba plaanis mitmeid sündmusi, näiteks parkuurimise ja räpi õpitoad, kohtumine personaaltreeneriga ja tervisliku toitumise töötuba.