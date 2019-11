10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Eesmärgiks on üleminek üldisele keskharidusele. Kas selleks on olemas sobivad tingimused? Mida on vaja teha nende tingimuste loomiseks rajoonis? Kõiki neid küsimusi vaagisidki rahvasaadikud viimasel istungjärgul. Koolid on raskustes kapitaalremondi ja üldse remondiga. Üldisele keskharidusele ülemineku sõlmpunktiks on siiski õppeedukus.