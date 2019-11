Mõned nädalad asjatanud Võsu kandikogu tegeleb teravate küsimustega

“Valdade ühinemislepingus oli juttu sellest, et vee hind kogu vallas ühtlustatakse, millegipärast ei ole sellega kuhugi jõutud,” rääkis kandikogu liige Anneli Alemaa. Tema sõnul on kandikogul soov ka Võsul veega majandava Haljala Soojuse liikmetega kokku saada ja lahendusi arutada.

Lisaks kavatsetakse lähiajal tegelema hakata Võsu rannafestivali puudutavate teemadega. “Parkimise ja prügi koristamisega on iga aasta probleeme olnud, proovime ikka mingi lahenduse leida,” rääkis Alemaa ning jätkas, et festivali enese vastu tal midagi ei ole, kuna see toob Võsule palju turiste.