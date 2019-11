Palgaarvutused on tehtud valemi alusel, mis võtab arvesse viimase kvartali tööjõumakse. Tegu on hinnangulise keskmise brutopalgaga, sest töötajate arv on määratud kindla kuupäeva seisuga ja arvesse ei ole võetud keskmist töötajate arvu. Samuti ei ole palgatabeli koostamisel arvestatud maksuvaba tulu.