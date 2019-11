Lääne-Virumaa ettevõtete edetabelid ilmusid esimest korda mulluses ettevõtluse erilehes. Tänavu on tabelid läbinud väikese muutuse ning lisandunud on palga- ja kasumiedetabel. Suured ja edukad on edukad ka tänavu, aga kui võrrelda suurima müügitulu ja kasumiga ettevõtteid suurima palga maksjatega, siis on näha, et suured firmad mõne erandiga suuremate palkade maksjate hulka ei kuulu. Et ülevaade kajastaks erasektori seisu, oleme tabelist eemaldanud maksurahast ülalpeetavad sihtasutused, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused ning nende allasutused. Tasub tähele panna sedagi, et HKScan Estonia numbrid hõlmavad lisaks Rakvere lihatööstusele ka Talleggi linnuskasvandusi ja Tabasalu lihatööstust, kauplusekettide puhul on aga arvesse läinud kõik poed üle Eesti. Müügitulu- ja kasumitabelis on esikolmiku juures nooled, mis osutavad vastava näitaja kasvamisele või kahanemisele eelneva aasta näitajatega võrreldes.