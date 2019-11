Väino Kaldoja: kes räägib rahast, see rikkaks ei saa

Piduliku tervituse järel asuti teleajakirjanik Urmas Vaino juhtimisel diskuteerima. Aruteluringis on Silberauto asutaja, Lääne-Virumaalt pärit Väino Kaldoja, Aru Grupi eestvedaja Juhan Viise, EBS-i üliõpilane, endine üliõpilasfirma juht Anella Veebel ja Tulitec OÜ asutaja Taavi Liiv. Diskusiooni teemaks on beebibuumerite põlvkond, Y- ja Z-generatsioon ettevõtluses.

"Elu pole rahvastepall, kus on mitu elu," arutles Juhan Viise. "Tuleb teha õigeid otsuseid, et seda üht elu elada õnnelikult. Seepärast ei saa ettevõtja ainuisikuliselt otsustada, et tema lapsest saab tema järeltulija ettevõttes. Kui olud on sellised, siis tuleb julgeda ka ettevõte maha müüa."