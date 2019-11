Pühapäev näitab päikest

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Vihmapilved liiguvad saartelt üle mandri kirdesse ja vaid Eesti kaguosas on sajutõenäosus väike. Paiguti tekib udu. Puhub kagutuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Pärast keskööd pöördub saartest alates tuul lõunasse ja edelasse. Sooja on 3–8, öö hakul Kirde-Eestis kohati 1 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 5-10 m/s, hommikul pöördub tuul lõunasse. Lainekõrgus 0,5-1,2 meetrit. Ajuti sajab vihma. Nähtavus on mõõdukas, paiguti võib olla udu. Sooja on 3–5 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal on peamiselt pilves ilm ja kohati sajab vihma, pärastlõunal on selgimisi ja ilm olulise sajuta. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 13, saartel 16 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 7–10 kraadi.