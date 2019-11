Galerii: Tarvas sai kultuurifestivali alguse puhul salli kaela

Kultuurifestival, mille patroon on Rakvere linna aukodanik maestro Arvo Pärt, pakub järgneva kaheksa päeva jooksul väga mitmekesist kultuuriprogrammi nii täiskasvanutele kui ka lastele. Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte rääkis, et festivali tähtsündmus on rahvusooper Estonia esitluses ooperietendus "La traviata" Rakvere spordikeskuses 21.novembril. Lisaks saab näha balletti, kaasaegse ja barokk tantsu etendusi, klassikalise- ja popmuusika kontsertetendusi.