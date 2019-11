Kesk-Euroopast lähenev madalrõhkkond toob esmaspäevaks sombuse ilma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaaretuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Hommikuks pöördub itta ja kagusse. Õhutemperatuur on –1 kuni +5, Lõuna-Eestis ja saarte rannikul kuni +7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2–7 m/s, hommikuks pöördub tuul itta ja kagusse. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on sajuta, kuid mitmel pool tekib udu ja nähtavus on halb. Sooja on 4–6 kraadi.