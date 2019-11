Küttepuidu hind püsib kõrgel

"Toorme hinnad võivad 2020. aasta alguseks veidi langeda, mis võiks kajastuda halupuuhindades järgmise aasta teises pooles ja 2021. aasta kevadel," lisas Jõeäär. "Kuna Skandinaavias ei ole kase paberipuule suurt nõudlust, võib juhtuda, et suurima languse teeb kasehalupuu hind, langedes tagasi isegi hinnatasemele 50–55 eurot ruumimeetri kohta." Praegu on see 65–75 eurot ruumimeetrist.