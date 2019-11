Rist mullal ja lõputu SMS-ide vool: siinsete riigiteenrite elu- ja poliitikakool

Tellijale

Siret Kotka: rist mullahunnikul

Rakvere linnavolikogu ja riigikogu liige Siret Kotka on poliitikas küll vana tegija, kuid kõige õudsem ähvardus ja tema hinnangul ebameeldivaim vahejuhtum leidis aset, kui ta tegi oma esimesi samme poliitikaelus. Kotka oli vaid 15-aastane ja võitles aktiivselt Väike-Maarjasse rajatava raipetehase vastu. “Võitluse kulminatsioon oli see, kui ühel hommikul oli minu koduukse taga suur mullahunnik, millele oli rist peale pandud,” meenutab Kotka. Poliitik tunnistab, et emotsionaalselt oli see periood tema elu üks raskemaid. Elu pärast, nimetab kogemustega keskerakondlane, kardame mingil määral kõik. “Aga hirmul ei tohi lasta oma elu kontrollida.” Ta tunnistab, et tema elus oli aegu, mil ta võttis solvanguid isiklikult. “Praegu mõtlen, et inimesel, kes selliseid solvanguid pillub, on endal mingi eluraskus õlgadel ning see on vahend enda väljaelamiseks,” ütleb Kotka.