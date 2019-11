Kadrina keskkooli inseneriõpe pälvis tunnustuse

Tellijale

Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani rääkis, et kooli info- ja projektijuht Raimo Maasik tegi üleeilsel konverentsil ettekande ja tutvustas lähemalt nende praktikat. “See on kompleksne tegevus, süsteem. Üks asi on inseneriõppe reaaltehniline suund gümnaasiumiastmes, pluss igasugused muud tegevused madalamates kooliastmetes,” selgitas Pani. Ta lisas, et tegemist on koostööpraktikaga, mis toob kasu nii õpilastele kui ka kohalikele ettevõtetele. “Kõige suuremaks tunnustuseks meie endi jaoks on see, kui meie kooli lõpetavad noored lähevad ülikooli ja tulevad kooli tagasi järgmist põlvkonda õpetama. See ongi kirss tordil, mille nimel me pingutame,” rääkis Pani.