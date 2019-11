Arvo Iho näitus kaadritagustest hetkedest “Stalkeri” võtteplatsil on üleval Lääne-Virumaa keskraamatukogus, filmimehe meenutusi on sealsamas võimalik kuulata 26. novembril.

“Vaadake neid silmi – ta näeb enda ees kuristikku,” lausub Arvo Iho ja seab pildi seinal otseks. Fotol on Andrei Tarkovski. Ta on just teada saanud, et kogu “Stalkeri” filmilint on laboris rikutud.