10 ja 50 aastat tagasi

Tuglase Seltsi tegevjuht Juhani Salokannel ütles, et Soome president Tarja Halonen on olnud igal mardilaadal oodatud külaline, aga traditsiooniliselt on ta käinud seal eraisikuna. “Tavaliselt on nii, et lihtsalt keegi märkab rahvamassis – see on ju meie president,” rääkis Salokannel. Nüüdki tegi Tarja Halonen hulga sisseoste, näiteks ostis ta raamatuid, suitsuvorsti ja isegi meie kanget sinepit, kuid põhieesmärk oli autasustada lapsi, kes joonistasid kahe naaberriigi presidenti. Nimelt joonistasid ettevõtja Raivo Riimi eestvedamisel Soome lapsed Eesti presidenti ja Eesti lapsed Soome presidenti ning neist piltidest oli Helsingis väljas näitus. Kohal olid ka noored autorid ise. “Ilusad pildid on,” kiitis Tarja Halonen. “Huvitav on see, et Soome lapsed nägid võimalust kujutada Eesti presidenti ilvesena, kusjuures ilves on Häme maakonna sümbolloom,” ütles Halonen Virumaa Teatajale. Tarja Halonen rääkis Virumaa Teatajale, et tema kiindumus Eesti vastu algas juba aastaid tagasi, kui Soome kunstnikud korraldasid Eestis kursused. “Kuna ma armastan ka joonistamist, osalesin neil kursustel Raplas,” ütles Soome president.