Marc Benoit, 2000. Matt kahe käiguga.

Lahendus

Sirgjooneline lähenemine 1. f7–f8L seekord edu ei too, sest must ei löö lippu, vaid käib 1. ... Kg7–g6. Peale tuleb panna hoopis ratsu 1. f7–f8R!, mis võtab musta kuningalt olulised põgenemisväljad g6 ja h7. Peale 1. ... Kg7:f8 järgneb 2. Og5–h6X ja peale 1. ... Kg7–h8 2. Og5–f6X.