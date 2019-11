Eeloleva nädala esimeses pooles hakkavad õhutemperatuurid taas tõusma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s. Külma on 2-7, sisemaal kohati -10 kraadi, saartel jääb termomeetrinäit -1 ja +1 kraadi vahele. Esmaspäeva päeval päeval pilvisus tiheneb, kuid sadama ilmselt ei hakka. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Külma on 2-7 kraadi, saartel on õhutemperatuur -1 kuni +1 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.