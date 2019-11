Detsembris toimub üleeestiline avatud teadusringide päev

Kokku avab oma uksed ligi 30 teadusringi üle Eesti ning valikus on mitmesuguseid alasid, nagu robootika, matemaatika, programmeerimine, füüsika, loodusmatkad ja palju muud. Ringiga tutvumisel on vajalik eelregistreerimine, kuid osalemine nendes on kõigile tasuta.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu esimehe Heilo Altini sõnul on LTT oluline valdkond, kuna see puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid. "Teadushuviharidus pole nii populaarne ja lihtsasti mõistetav kui jalgpall või laulmine, kuid just teadusringid annavad lastele vajalikud tulevikuoskused," ütles Heilo Altin.

Eesti teadusringides tegeletakse väga erinevate teemadega alates looduse tundmaõppimisest, teaduskatsetest ning programmeerimisest ja robootikast kuni elektroonika ja kosmose uurimiseni.

"Huvialade valik noores eas on väga oluline tuleviku mõjutaja ning avatud teadusringide päev annab võimaluse tuua LTT valdkonna huviringid ja nende olulisuse paremini nähtavale ning annab avastamisvõimalusi igas vanuses noortele. Lisaks on see suurepärane võimalus perega sisukat kvaliteetaega veeta," lisas Heilo Altin.

Avatud teadusringide päeval ootab osalejaid ligi 30 erinevat teadusringi, neist mitmes tegeletakse robootika, programmeerimise, arvutigraafika või informaatikaga, ka huvilistel on võimalus minna loodusesse matkama või teha mitmesuguseid katseid.

Lääne-Virumaal minnakse maastikukaitsealale loomade jälgi uurima, keedetakse lõkkel teed, uuritakse nutimikroskoobi abil organismide rakulist ehitust, sammalt, seeneeoseid ja silmale nähtamatuid mikroorganisme; teises ringis saab 3D-pliiatsitega joonistada või laserite abil jõuluehteid valmistada.