Bussijaama taga asuvale promenaadile kerkib esimest korda ligikaudu 50 meetri pikkune valgustunnel. Uudse lahendusega jõuluatraktsioon on valmistatud puidust ja kaunistatud leedvalgustitega ning see sündis koostöös Rakvere ametikooli, Lateri ja Vivacoloriga. Valgustunnel on omamoodi mängimine valguse, ruumi ja perspektiiviga. Kolmnurga kujund on inspireeritud Keskväljaku sillutisel olevatest kolmnurkadest.