10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kadrina Tarbijate Kooperatiivile valmis hiljuti uus hoone. Selles on ruumi kontorile ja toiduainetekauplusele. Osa majast on teeninduskombinaadi “Viru” käsutuses. Seal töötavad juuksurid, õmblejad ja teenustööde vastuvõtupunkt. Eile avati Kadrinas Rakvere RTK Liidu süsteemi üks suuremaid iseteenindamisega toiduainetekauplusi “Kadrina”.

10 aastat tagasi

Esimene seagripisurma juhtum Eestis on pannud inimesed oma tervise pärast rohkem muretsema. Arstid rõhutavad, et parim on püsida haigustunnuste korral kodus ja küsida nõu telefonitsi. Seni ei ole Rakvere haiglas ravil ühtegi uue gripi juhtumiga inimest, küll on punased perearstide telefonid. Eelmise nädala lõpu seisuga oli Lääne-Virumaal kinnitatud 13 nn uue gripi juhtumit.