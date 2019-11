Neljapäev toob vihma ja lörtsi

Ööl vastu neljapäeva on oodata pilves ilma. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, öö hakul võib Ida-Eestis ka lund tulla. Kohati on udu ja püsib jäiteoht. Puhub lõuna- ja kagutuul 5–11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku –1 kuni +1, saartel ja läänerannikul +2 kuni +5. Kesk- ja Ida-Eestis on teedel libeduseoht.