Tellijale

Juba kauemat aega on Saksi valla 6klassilise koolimaja ehitus, missugune 1930. aasta sügiseks valmis peab olema, vallaisadele kõvaks pähkliks. Mitmel korral on seda küsimust volikogus arutatud, isegi koolimaja plaan valmis teha lastud, kuid ehitusega algust teha on enam kui mõttetu, sest vallal puudub see kõige vajalikum – sendid, mida peaks vallal olema vähemalt viis miljonit.