10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kes küll ei teaks, et kõik need tulevad lamba seljast. Ja ega vist ära öelda ka maitsvast lambalihast. Kuid lammaste hulk hakkab muret tegema. Tõsi, kostab hääli, et mis me ikka jahime nende lammastega. Toome liha muudkui Kesk-Aasia vabariikidest sisse. Kas see on aga ainuõige tee? Vaja oleks mõelda ka sellele, et maarahvas, n.-ö. individuaallambakasvatajad kolivad tulevikus üha rohkem keskustesse. (Neilt tuleb aga kaunike osa villast ja lihast.) Ja ega nad siis seal enam lambaid kasvata. Nii et mis saab edasi? Paljude küsimuste ümber keerlesidki mõtted lammaste tõuaretusnõukogu üldkoosolekul. Tore, et see peeti meie rajooni Uhtna kolhoosis. Ja seal mitte just päris juhuslikult. Meie rajoonis asub tervenisti kaks (Uhtna ja “Punase Tähe” kolhoosis) esimese klassi tõufarmi. Kolmaski (“Energia” kolhoosis) on juuri ajamas. Tuletame meelde, et vabariigis on üldse 16 tõufarmi.