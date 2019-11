Rakveres saab näha “Kosmilisi saialilli”

Ameeriklase Paul Zindeli 1964. aastal kirjutatud ja Pulitzeri preemiaga pärjatud näidendi “Gammakiirte mõju kosmilistele saialilledele”, mis kannab VAT Teatri tõlgenduses pealkirja “Kosmilised saialilled”, on lavastanud vabakutseline näitleja ja teatripedagoog Katariina Unt.

See on lugu üksikemast ja tema kahest teismelisest tütrest. Elu hammasrataste vahele jäänud ning illusioonidesse klammerdunud Beatrice üritab päästa oma õrnas eas tütreid reetliku maailma kurjuse ja ebaõigluse käest.

Karmides läbielamistes küüniliseks ja ettearvamatuks muutunud naise ainus eesmärk on pakkuda kahele teismelisele tütrele paremat elu, kuid mida püüdlikumalt ta oma tahet ellu viib, seda enam kaost ta külvab. Mis saab siis, kui emaarmastus muutub lämmatavaks ja ahistavaks vanglaks?

Lavastaja Katariina Unt on lisanud sellele tugevale psühholoogilisele draamale ka tinglikuma tasandi – laval rullub lahti maailm, mis paikneb argielu, süvakosmose ja inimhinge varjusoppide vahealal.

Lisaks lavastajatööle on Katariina Unt lavastuse kunstnik ja helikujundaja, valguskunstnik on Triin Hook. Osades on Triinu Meriste (Ugala teater), Loviise Kapper, Elena Koit ja Katariina Unt.