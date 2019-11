Pärastlõunal on põhi- ja suuremad tugiteed valdavalt soolaniisked. Ilmaprognoosi järgi on täna õhtul muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur langeb kõikjal miinusesse. Libeduseoht teedel on suur.