Eesti on AIDSi-haigete poolest Euroopa esirinnas - täna on üleilmne AIDSi päev

HIV ja HCV 2019. aasta Eesti testimise nädala (toimus üle Eesti 22.–29. novembril) üheks peamiseks eesmärgiks oli lisaks maksimaalset suurele sihtgrupile HIV ja HCV staatuse kontrollimise võimaluse pakkumisele ka HIV-alase teabe suurendamine elanikkonna hulgas. Ravimitootjate Liit koostöös partneritega – Eesti Perearstide Selts, Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Tervise Arengu Instituut – korraldas HIV ja C-hepatiidi testimisnädala ümarlaua 21. novembril riigikogus.

„Aastal 2018 registreeriti Eestis 190 uut HIV-i nakatumise juhtu, selle aasta 1. novembri seisuga on Terviseameti andmetel avastatud juba 150 uut HIV positiivset inimest. Mis need numbrid ütlevad? Esiteks muidugi seda, et oleme jätkuvalt koos Aafrika riikidega märgitud maailma kaardil punase riigina. Euroopas oleme uute HIVI-i juhtude poolest teisel kohal. Küsimused, miks me kõiki HIV positiivseid üles ei leia, miks me ei suuda hoida HIV positiivseid ravil, sest ravi on ka ennetus, miks riigi poolt vastuvõetud juhendid ei toimi, kas tegevused, mis said kirja riiklikusse HIV ennetuse tegevuskavasse aastani 2025 on tõhusad ja kas jõuame tegevuskavas seatud eesmärgini ehk Euroopa keskmise tasemeni uute juhtude poolest. Need ja veel paljud eelnevatega seonduvad küsimused on vastuseta. Seetõttu taaslõin ka Riigikogu toetusgrupi, et hoida ka poliitikuid teemaga valgustatuna,“ rääkis ümarlaual riigikogu liige Vilja Toomast.

„Meil on testimise võimalused olemas, testimine on rahastatud. Aga kindlasti üks asi, mis takistab 90-90-90 eesmärkideni jõudmist, on info puudus,“ ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku juhataja Kai Zilmer. „Tavainimesed ei tea, et peaks HIV testi tegema ja kus seda teha. Samas paraku ka kõik meedikud ei tea, milliseid sihtrühmasid tuleb eelkõige testida, kuigi meil on HV-testimise juhend aastaid olemas. Peame tegutsema kiiremini, sest HIV positiivsed, kes ei ole ravil ja kõnnivad ringi, toovad meile järjest uusi patsiente juurde. Täna me teame, et HIV on krooniline haigus, mille puhul õigeaegne ravi hoiab inimese tervena ja on ka sisuliselt ennetus, sest ravi saav inimene, praktiliselt ei ole oma partnerile nakkav.“

Seksuaalsel Tee Levivate Infektsioonide Ühingu president, dermatoveneroloog Airi Põdra sõnul vajaks Eesti suguhaiguste testimiseks step-in-step-out kliinikuid. „Kindlasti peaks kõiki dermatoveneroloogi juurde pöördunud patsiente, kes soovivad ennast testida suguhaiguste suhtes, testima ka HIV infektsiooni suhtes. Dermatoveneroloog on arst, kelle juurde saab pöörduda ilma saatekirjata. Kui kunagi aastaid tagasi arutati, missuguste erialade arstide poole peavad patsiendid saama pöörduda ilma saatekirjata, siis said dermatoveneroloogid sellesse nimekirja ainult ühel ja ainsal põhjusel – et inimesed, kes soovivad ennast kontrollida suguhaiguste suhtes, ei peaks selleks muretsema perearsti saatekirja. Praegu oleme aga olukorras, kus tänu massilisele nahakasvajate kampaaniale on järjekord dermatoveneroloogi vastuvõtule keskeltläbi 3 kuud. Mis on iseenesest väga hea, et inimesed saavad kontrollida oma kasvajalisi moodustisi nahal ilma suunava saatekirjata, aga paraku tähendab see ka seda, et need inimesed, kes soovivad kontrollida ennast suguhaiguste suhtes, peavad ootama samuti 3 kuud. Mis tähendab, et suguhaiguste kahtlusega patsiendid meie juurde sisuliselt enam ei jõua. Dermatoloogia peaks olema ainult pool eriala, aga tegelikkuses hõlmab enamuse ajast. Ma näen, et dermatoveneroloogia erialal peaks olema step-in-step-out kliinikud, kus patsient saab paari tunni jooksul suguhaiguste suhtes analüüse anda. Niisugune lähenemine on soovitatud WHO poolt, aga Eestis selline võimalus täna täiesti puudub.“