Väike-Maarjas hakatakse asulapiire paremini tähistama

Ekspertide hinnangul on sageli probleemiks olukord, kus asulasse sisenedes annab sellest märku vaid asula algust tähistav või kiirust piirav märk. Kui liikluskeskkond märgatavalt ei muutu, on ka liikleja vähem valmis enda liikluskäitumist, eelkõige kiirust, nõuetele vastavaks kohandama. Tulemuseks on tihti olukord, kus mõnda aega peale asulasse sisenemist ei liigu sõidukid piisavalt ohutu kiirusega.