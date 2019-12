10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Päevast päeva kasvab informatsiooni hulk, mida on vaja mingilgi määral omandada, et ajast mitte maha jääda. Kõik aga ei suuda iseseisvalt läbi töötada kogu materjali. Tuleb teha valikut, resümeerida, anda mitmesuguste kutsealade keskmisele inimesele kõige vajalikum, et ta ei tunneks end paigaltammujana. Siin tulevadki appi rahvaülikoolid.