10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rakvere Filmiklubi tegutseb

Rakvere Filmiklubi on oma töös seadnud eesmärgiks vaadata paremaid filme erinevatest žanridest, õppida tundma filmiajalugu ja tutvustada filmimaailma uudiseid ning kasvatada filmikunsti teadlikke hindajaid. Oma neljandat tegevusaastat alustas klubi 252 liikmega, nendest on umbes kolmandik uusi. On rõõmustav, et read on täienenud just aktiivsete inimestega, kes on näidanud arutelude käigus võimet analüüsida nähtud filme. Ja peabki ütlema, et filmiklubi kunstilise juhendaja Vaike Kalda “dirigeerimisel” on arutelud muutunud palju sisukamaks. Filmiklubi esimestel aastatel oli rahvas sõnavõtmisega väga tagasihoidlik, leidus ainult üksikuid julgeid, kes vabalt soovisid oma mõtteid avaldada ja mõnda probleemi üles tõsta. Praegu seevastu on reageerimine elav, filmides osatakse näha õnnestumisi ja möödalaskmisi, mõtete vahetamisega tabatakse režissööri mõte ja filmi põhiidee. Eriti palavaks läksid sõnavõtud ja vaidlused filmide “Vihmavari”, “Petlik õnn”, “Vaatame, mida toob esmaspäev” ja “Hullumeelsus” vaatamisel, kus arusaamine kunstitõest põimus elutõe, ellusuhtumisega. Rakvere Filmiklubis on külas käinud peaaegu kogu “Tallinnfilmi” loominguline kollektiiv. Igal klubiõhtul on olnud stend filmiuudistest. Linnastendil on ka rubriik “RFK soovitab teil kinos vaadata”. On kavas korraldada sari dokumentaalfilmidest linnarahvale.