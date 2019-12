Teisel advendil tuleb kuni seitse kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi. Hommikul lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub lõunast ja edelast läände ja loodesse 4-10, puhanguti 14 m/s, rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 6-11, puhanguti 14 m/s. Vastu hommikut pöördub tuul läände ja loodesse. Lainekõrgus on 1,0-1,6 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, hommikul sadu lakkab. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 1-3 kraadi.