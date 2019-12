Juhtkiri: minuga ju ei juhtu

Tartu õnnetuse põhjustas ilmselt elekter, sest esialgsetel andmetel sai tuli alguse külmikute juurest. Kas viga oli tehnikas või juhtmetes, ei ole veel teada. Küll on aga teada asjaolu, et suvilast ümber ehitatud majal ei olnud sellisel kujul kasutusluba. Ning päästjad ei suutnud leida ka märke suitsuanduri(te) olemasolust.

Miks me ei õpi? Sest minuga ju ei juhtu. See on väga levinud arvamine. Ning ka see õnnetus paneb oma kodu tuleohutusele mõtlema vaid vähesed. Sest minuga ju ei juhtu.

Ja ei juhtugi, täpselt nii kaua, kuni ükskord juhtub – ja siis on juba hilja. Et samasugune kurb saatus ei ootaks ees kedagi ennast või kellegi lähedasi, saab õnneks palju ise ära teha. Käime külas oma eakatel vanematel ja sugulastel, tunneme huvi, millises seisus on nende küttekolded ja kas suitsuandur on endiselt laes või on see kapisügavustesse peidetud, sest hakkas tühjeneva patarei tõttu häirivat häält tegema.