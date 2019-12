Aaspere külakoja ahju kütmine keelati ära

MTÜ Aaspere Külakoda juhatuse liige Pille Lipp ütles, et korstnapühkijad on küttesüsteeme hooldamas käinud igal aastal, seega peab probleem olema küllaltki värske. “Korraliste tööde käigus selgus, et küttesüsteem on hetkel niivõrd ohtlik, et peame maja elektriga kütma,” selgitas Lipp.

Lipu sõnul on maja ka varem külmavõitu olnud, kuid praeguses olukorras on ruumides veelgi jahedam. “Kuna elektriga kütmine tõstab jooksvaid kulutusi oluliselt, pöördusime teiste hulgas abipalvega Haljala vallavalitsuse poole, kes teemaga kindlasti ka tegeleb. Lisaks võttis meiega ühendust kohalik inimene, kes pakkus meile asendusena pelletiga kütmise varianti,” rääkis Lipp ja lisas, et on tänulik, et huvi probleemi vastu on üles näidatud.