Raamatutuba Fahrenheit 451º annab välja oma nimiraamatu eriköite

Tuleva aasta alguseks valmiv teose "451º Fahrenheiti" eritrükk otsustati välja anda, et juhtida tähelepanu lugemise olulisusele ning väärtustele, mida paberraamat endas kannab. Samuti tahetakse tõsta eestlaste teadlikkust just selle maailma kirjandusklassikasse kuuluva raamatu kohta.

Raamatutoa Fahrenheit 451º vabatahtliku, kampaania eestvedaja Mirjam Linki sõnul on 1953. aastal ilmunud romaan tänasel päeval mõnes mõttes relevantsemgi kui ajal, mil see kirjutati. "Lugemise mõju inimesele ja iseseisvale mõtlemisele, tasakaal ja valikud tehnika ning inimsuhete vahel – keda meist need teemad ei kõnetaks ja puudutaks?" küsib Link.