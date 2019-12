Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Leivast ja leivakõrvasest

Linna täitevkomitee eestvedamisel tulid kokku toiduainetetootjad, kaubastajad ja tarbijad. Oli vaja anda hinnang toidukaupadega varustamise kohta linnas ja kuulata, mida on öelda igapäevase toidu ostjal. Nagu sm. Niisuke, partei rajoonikomitee teine sekretär, ütles, on keskmine töötasu rajoonis 127 rubla. Ostja nõuab kvaliteetset kaupa. Rakveret varustab toiduainetega kaubastu. Toiduainetekauplusi on linnas 22. Kaks neist on osalise iseteenindamisega ja neli valvekauplused. Kuid ainult kahel neist on korralikud ruumid. Teised on kõik väikesed, ühe-kahe müüjakohaga. Toiduainete tarbimine on kasvanud nelja aastaga rohkem kui kahekordseks. Sageli varustavad ka toiduaineid tootvad ettevõtted lünklikult. See käib ikka fondide, mitte tellimuste järgi. Konverentsil oli kõige rohkem juttu leivast. Inimesed tahavad põrandaleiba, kuid leivakombinaat saab seda toota vaid 4–4,5 tonni päevas. Ei ole põrandaleiva vormimise masinat. Riia leiba, mille käärimisprotsess on pikem, tehakse üksnes kolm katlatäit, kusjuures leiva vormimine käib käsitsi. Leivakombinaadi direktori kinnituse järgi saab kombinaat järgmisel aastal uue taignavormimise masina, küllap siis hakkab ka põrandaleiba rohkem tulema.