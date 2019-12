Sõmerul laoti lettidele head-paremat

Karepa ravimtaimeaed tuli laadale ürdisooladega. Aia perenaine Katrin Luke rääkis, et ürdisoolade valik on peamiselt mõeldud sealihale. Linnuprae tarvis pakkus ta välja toote "Küüslauk sõpradega". Luke selgitas, et küüslaugu sõbrad on tšilli ja pune.

Seapraele aga pidi kõige enam sobima "Metsamaitse", mis koosneb kuuseokastest, pihlamarjast ja punest. Luke sõnul on ravimtaimeaias külalistele mõeldud praad just nendega maitsestatud ja see suupoolis võeti tänavu suvel väga hästi vastu.

Luke meenutas, et hakkas kuuseokkaid kasutama pärast üht laadakülastust, kus pakuti kuuseokkasiirupit. Paraku aga jäi kuuseokka maitse seal nõrgaks ja hindki, viis eurot, tundus liiga krõbe. See asjaolu sundis naist ise katsetama, kuidas kuuseokkast maitset kätte saada. Katsetuste tulemusena tundus kõige parema lahendina kuuseokkad peenks jahvatada.

Magustoiduks pakkus Luke kibuvitsasiirupit, mida lisada kohupiimakreemile. Seegi söögipoolis kujunes tänavu Karepa ravimtaimeaia külastajate seas hitiks.

Taivi Roots kauples Sõmeru laadal jõulukaartidega. Et paljud panevad kaardi vahele raha, siis üks sort kaarte olidki spetsiaalse rahataskuga. Mõne kaardi kujunemisel olid kaasa löönud ka ostjad ise. Roots tõi näiteks šokolaaditaskud lastele. Algselt oli mõeldud taskusse pista šokolaad, kuid üks klient nägi, et sinna saab väga edukalt panna ka nutitelefoni.

Mõistagi käib kaardi juurde ka väikesed luuleread. Siin aga kipuvad Rootsi sõnul kinkijad mõnikord hätta jääma. Seepärast oli kaardivalikute seas ka rida salmivalikuid.

Sõmeru keskusehoonest ostukottidega väljunud keskealine paar otsustas, et intervjuu annab mees. Täpsemalt öeldes otsutas naine. "Kirjuta lihtsalt Erik Haljalast," sõnas naise soovi täitma asunud mees. Erik rääkis, et käivad igal aastal Sõmerul laadal, ostes leiba ja juustu. "Selline hea juust, ei oska öelda, kust seda mujalt osta," põhjendas Erik valikut. "Kingime seda sõpradele-tuttavatele Helsingist Vilniuseni välja," lisas ta. Mees avas kotisuud, et ostetud juustu ka näidata. "Oi, siin on veel nii palju asju," imestas ta, saates pika pilguga eemalduvat abikaasat.

Sõmeru laadalt lahkuv Ene tunnistas, et ostis juustu. Pole teada, kas sama, mis Erikki. Ene sõnul aga tuli ta laadale eesmärgiga osta nohusalvi ja kurguteed. Naine meenutas, et kord oli ta seda nohusalvi Põhjakeskusest ostnud ja tatitõbi oli momentaanselt kui käega pühitud. Nüüd plaanis ta selle imesalvi tütre kingikotti panna.