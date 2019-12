10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Laupäeval ja pühapäeval mängisid rajooni tantsuorkestrid ülevaatusel žürii ees. Seda põhjusel, et nüüdsest peale võivad avalikel üritustel tantsuks mängida ja selle eest tasu saada ainult need kollektiivid, kellel on kvalifikatsioonitõend ja ka kultuuriosakonnas kinnitatud vormikohane repertuaarinimekiri. 13 orkestrist sai A-gruppi kolm ja B-gruppi seitse orkestrit.