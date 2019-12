Kes on lapsena pulga otsa eri suuruses rõngaid lükkinud, teab, et kui alumiseks satub kõige väiksem, tuleb torn ebastabiilne. Valitsuses passitatakse meil jätkuvalt rõngaid nii- ja naapidi, kuid torn on ikka kipakas. Rõngad oleks nagu vales mõõdus ning ei sobiks üksteisega kokku.