Rakvere sai jõulukingiks ajalehe

Tellijale

Aastaid hiljem meenutas lehe noor ja kogemusteta toimetaja: “Esimese numbriga oli viperus, nii et leht peaaegu jõululaupäevaks ilmumata oleks jäänud. Leht oli valmis laotud, küljed äratõmmatud ja korrektuur tehtud. Veel veerand tundi – ja trükimasinast hakkaks valmis leht välja tulema. Kuid viimasel silmapilgul tuleb meelde, et trükipoognad on tsensori poolt läbivaatamata. Nimelt maksis peale 1. detsembri mässukatset sõjaseisukord ning ajaleht käis enne trükkimist sõjatsensuurist läbi.