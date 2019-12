Paarkümmend vabatahtlikku otsivad Eldurit

Otsijate seas oli Elduri lähedasi, naabreid, kogukonna inimesi, võhivõõraid. Nooremaid, keskealisi, eakamaid.

Üks Elduri jaoks võõrastest oli Viimsist Kadrinasse sõitnud Natalja Velikanova. "Minu isa kadus Soomes septembris, otsingud kestsid poolteist kuud, mõned otsivad veel praegugi. Tulin täna otsingutele, sest minu isa aitasid väga paljud vabatahtlikud otsida ja tahan omalt poolt aidata, sest mul on see täna võimalik," rääkis Natalja.

Risto Õunapuu on Kadrina elanik. "Mina Eldurit ei tundud, küll aga mu ema," märkis ta ja lisas, et tuli otsingutele kogukonnatundest.

Noored Kadrina naised Inge Sandman ja Jaanika Mändla Eldurit ei tundnud, kuid on võtnud tema leidmise südameasjaks. "Olin paar nädalat tagasi sõbrannal külas ja imestasin, miks meil siin Kadrinas kopterid tiirutavad. Sõbranna ütles, et otsitakse kaduma läinud vana meest. Otsustasime siis sõbrannadega, et asume ka omaltpoolt otsima," jutustas Inge.

Naised käisid paari nädala jooksul tihti läbi tühje majapidamisi ja metsatukki, võtsid ühendust ka Operatiivse Otsingugrupi OPEROGiga. "Algul olime vales varustuses, jäime seljakotiga okste vahele kinni ja jalad said pokude vahel märjaks," muigas Jaanika ja lisas, et väga palju abi oli kui OPEROGi grupi kaudu jagatud info põhjal liitus mõni kogenum otsija. Mõni otsingutiir tuli neil üle kümne kilomeetri, keerulisemad kohad vaadati üle drooniga.

OPEROGi abiga korraldati ka tänane otsing. Sihtasutuse Kadunud tegevjuht, Operatiivse Otsingugrupi OPEROG eestvedaja Aare Rüütel instrueeris ja jagas vabatahtlikud kaheks: ühed läksid ahelikus metsaserva kammima, teised 83-aastase Elduri kodutänava hoove-aedu üle vaatama.

"Isegi kui hoovis on koer, tuleks see üle vaadata. Hiljutine kogemus on Kloogalt, kus me ei otsinud hoovi, kus haukus koer, mõeldes, et ega sinna ju keegi minna ei saanud. Aga mõne aja pärast helistati meile just sellest majast ja teatati, et kuuskede tagant leiti surnud mees," rääkis Aare Rüütel.

On palju võimalusi, kuhu ja kuidas Eldur võis kaduda: minna rongi peale, hääletada mõnda autot. "Neid võimalusi on palju, aga mina lähtuksin sellest, kus teda viimati nähti, ja see on tema kodutänav. Ei loe, et siit on juba otsitud. Tuleb otsida veel põhjalikumalt," rääkis Rüütel.

Elduri vennapoeg ja ühtlasi naaber Priit ütles, et oma kadumise päeval eksles eakas mees Undla teel ja naaber võttis ta auto peale ning tõi koju Pikale tänavale tagasi. Eldur oli korrutanud naabrile, et see pole tema kodu ning viibates Pika tänava lõpu suunas, rääkis, et tema kodu on seal. Tund hiljem, kui tema Elduri poeg isa maja juurde jõudis, teda enam seal ei olnud.

Elduri õde Mai, kes samuti laupäevasel otsingul osales, rääkis, et venna mälu hakkas paar aastat tagasi alt vedama ja viimasel ajal dementsus süvenes.

"Nii palju aega on mööda läinud, see et ta veel elus on, on nii väike tõenäosus. Aga võibolla tõesti on sattunud kuhugi tallu, kus uudiseid ei loeta. Küll oleks hea kui me ta täna leiaksime, ükskõik mil moel. Saaksime rahu," rääkis Mai.

Sihtasutuse Kadunud tegevjuht Aare Rüütel ütleb, et viimased päevad on olnud väga pingelised, inimesi kaob ja neid otsitakse. Samaaegselt kui Kadrinas, otsivad OPEROGi vabatahtlikud ka Räpinas ja Valgas.