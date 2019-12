Esmaspäeval tuleb plusskraadidega ja vihmane ilm

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati, enamasti Ida-Eestis, sajab vihma. Mitmel pool on udu. Tuul pöördub lõunast kirdesse kiirusega 2-8 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Peipsi järvel pöördub tuul öösel lõunast kirdesse kiirusega 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Kohati sajab vihma, nähtavus on mõõdukas ja paiguti esineb udu. Sooja on 3-4 kraadi.

Esmaspäeva päeval on enamasti pilves ilm ja kohati sajab vihma. Hommikupoolikul püsib kohati udu. Puhub põhjakaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.