Rakvere teatril oli loominguliselt sisukas aasta

Rakvere teatri loominguline juht Peeter Raudsepp ütles, et eelmise aasta tegevus tõestas, et Rakvere teater on erksa mõtlemisega teater, kus loomingulises koostöös kohtuvad lavastaja ja näitleja, kunstniku nägemus ja tehniline võimekus, kvaliteetsed igaõhtused etendused ja suutlikkus viia teatrikunsti väga paljudesse Eestimaa nurkadesse.

"Suurimad väljakutsed olid seotud suvelavastustega, kus väikestele mängukohtadele vaatamata ei tehtud hinnaalandusi materjali keerukuse osas. Hendrik Toompere "Miks Jeppe joob?" näitas, et sajanditevanusest farsist saab teha poliitiliselt kandva allegooria vaimustatavate rollidega. "Loojanguekspress" aga tõestas, et nii-öelda tumedamad teemad, nagu vabasurm ja süü, kõnetavad inimesi, kellele on tähtis leida tõeseid, mitte lihtsaid vastuseid. Olen uhke, et Rakvere teatri mängukavva lisandusid sügisel psühholoogiliselt teemantterav "Nagu peeglis" ning hoogne ja isikupärselt tõlgendatud "Onu Vanja". Aastale panid väärika punkti Urmas Lennuki mängulis-ajastukriitiline "Made in China" ja suurejooneline lastelavastus "Kuldse Liilia saladus". On hea meel meie maja loomingulisest otsinguvaimust ja igapäevasest hoolest, et "Inimene" saaks ka edaspidi kirjutada suure algustähega", võttis aasta kokku Peeter Raudsepp.