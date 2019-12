Riik toetab Rakvere haigla taastusravi, rehabilitatsiooni ja heaolukeskuse kompleksi 

"Üle Eesti on välja pakutud erinevaid rahastust ootavaid ideid, mis edendavad mõne piirkonna elu," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Selle rahastusvooruga panustatakse just erinevate teenuste kättesaadavuse parandamisele. Loomulikult paneb riik oma õla alla, et kaasa aidata Eesti elu kiiremale arengule," lisas Aab.

Üheks toetatud projektiks on AS Rakvere haigla taastusravi, rehabilitatsiooni ja heaolukeskuse kompleksi väljaehitamine. "Taastusravi võimaluste kiire kättesaadavuse ja kaasaegse korralduse kaudu tagame inimeste kiirema paranemise ning võimaluse naasta oma igapäevaste tööülesannete täitmisele. Oluline on taastusravi roll ka rehabilitatsioonitegevuses tervikuna, et parandada võimet oma igapäevategevustega iseseisvalt toime tulla," ütles haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev.