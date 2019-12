10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

1. detsembriks oli rajooni kolhoosides ja sovhoosides lüpstud piima lehma kohta keskmiselt 3071 kg eelmise aasta 3084 kg vastu. Seega 13 kg vähem. Loomade üleminekuga laudaperioodile suudeti küll oktoobri lõpus ja novembris mõnevõrra rohkem piima toota kui eelmisel aastal, ent detsembrikuu andmed lubavad oletada, et aasta lõpuks eelmise aasta taset ei saavutata. Et praegune madal toodang paljudes majandites kandub otseselt üle uude aastasse, on tõsine oht 1970. a. ülesande täitmisega. Tuleval aastal on piima riigile müügi plaaniliste ja üleplaaniliste kohustuste täitmine pingelisem kui ühelgi eelmisel aastal. Seepärast oleneb kõik sellest, kui oskuslikult kasutame söödatagavarasid ja kuidas oskame kõrvaldada farmides teisi piima tootmisega seotud puudusi. Söötmise üldine tase on rajoonis tervikuna enam-vähem sama, mis möödunud talvel, kuid tunduvalt vähem on mahlakamaid söötasid (silo, juurvili, kartul). Seepärast on soovitav diferentseerida söötmist üksikute lehmade vahel peale jõusööda ka mahlakate söötadega. Silo, juurvilja ja kartulit anda klassivälise söötmise käigus ainult äsja poeginud ja kõrgetoodangulistele lehmadele. Igati on vaja vältida söötade raiskamisi, kadusid ja kvaliteedi langust nende hoidmisel ning transportimisel. Vaadata veelkordselt järele, mida annab teha lautade soojapidavuse tõstmiseks.