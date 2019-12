Riia VEF ammutas Rakverest juurde enesekindlust

"Jõudsime kaitses olukordadesse hiljem. Olime aeglasemad ega suutnud lihtsalt vajalikke ülesandeid ellu viia," rääkis Rakvere meeskonna peatreener Juris Umbraško. Tema sõnul unustasid väljakuperemehed samamoodi rünnakul tihtipeale vabal positisoonil olnud kaaslastele sööta ning üritasid selle asemel ise punkte visata. "Sellisel tasemel vastasega need asjad nii lihtsalt ei toimi. Selleks on vaja esmalt kaitses tööd teha ja kontaktselt mängida ning alles seejärel rünnakule mõelda," lisas Umbraško.

Juhendaja kinnitusel oli VEF-i mängijate väga motiveeritud tegutsemine silmaga näha. Selle põhjusena tõi ta välja, et juba kahe päeva pärast ootab Riia meeskonda printsipiaalne vastasseis nendega sama palju võite kogunud Ogre tiimiga. "Me oleksime pidanud selles olukorras kas või näitama, et suudame füüsilises plaanis nendega võidelda, aga tahtmisest ja meisterlikkusest jäi puudu," märkis Juris Umbraško.