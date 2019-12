Pühapäeval on oodata tugevat tuult

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Öö hakul puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub aga tuul lääne poolt alates edelasse ja lõunasse ning tugevneb hommikuks 5-11, rannikul puhanguti 16 m/s. Külma on 1-6, sisemaal selgimiste korral kuni -12 kraadi. Lääne-Eesti saartel ja rannikul tõuseb õhutemperatuur hommikuks 0 kuni +2 kraadini.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Paiguti sajab vähest lörtsi või vihma ja on jäiteoht. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15 m/s. Saartel ja rannikul tugevneb pärastlõunal tuul 10-15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0 kuni -3 kraadi, Lääne-Eestis tuleb 1-4 kraadi sooja.