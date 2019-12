10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Ringküsitlus rajooni populaarseima sportlase selgitamiseks jõudis lõpule. Tuska tegi see, et vastamine polnud kuigi aktiivne. Mida siis toimetusse tulnud kirjad näitasid? Rakvere rajooni populaarseimaks sportlaseks 1969. aastal tunnistati mootorisportlane Luule Tull. Temale kuulus spordisõprade poolehoid ka mullu.

10 aastat tagasi

Kolm päeva enne aastavahetust lõppes Tapal teivasjaama ajastu. Nüüd on Tapa linna elanikel ja nende külalistel võimalus bussi ja rongi oodata uhiuues ootesaalis. Tapa vast avatud bussijaama ootesaali seinal olevalt stendilt võib kokku lugeda, et Tapalt saab alguse või seda läbib 48 bussiliini. Ootesaalis on samuti kaks avalikku WCd.