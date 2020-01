Aasta esimene beebi, Meribell, valis sünnipäevaks 01.01.2020

Tellijale

Rakvere haigla tänavune esmasündinu, eilseks ööpäeva ilmas elanud Meribell on suikunud unne. Tita esimesed lelud – kassid – valvavad suurisilmi tema unemaad. Ema Airi on rõõmus, kuid väsinud, sest sünnitus oli raske ja beebi on tahtnud ema rinnal olla. Verivärske särasilmne papa Siim tahab äsja emaks saanud naisele abiks ja toeks olla. “Kõik hakkab alles kohale jõudma. Uhke on olla. Selline isane tunne,” kirjeldab ta üht isevärki elukogemust. Noored lapsevanemad ei pelga midagi. “See on läbitav eluetapp kõigile,” ütleb ema.